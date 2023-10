Tragedia a Partinico, uomo trovato morto in auto: ipotesi suicidio

Una terribile tragedia viene da Partinico, in provincia di Palermo. Un uomo di circa 50 anni, N. Z. è stato trovato morto all’interno della propria automobile parcheggiata sotto la sua abitazione in via Ragona. Al momento gli inquirenti propendono per l’ipotesi del suicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe tolto la vita sparandosi con la sua pistola mentre si trovava a bordo del fuoristrada. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno udito lo sparo e hanno poi notato il corpo senza vita dell’uomo all’interno del mezzo. Immediato l’intervento dei Carabinieri e del medico legale per gli accertamenti del caso. La zona è stata transennata e sulla vettura è stato posto un telo per preservare la salma da occhi indiscreti. Al momento tutte le ipotesi restano aperte, ma la pista del suicidio sembra la più probabile.

La vittima, molto conosciuta e benvoluto da tutti. La sua morte lascia sgomenti e attoniti. Ora non resta che attendere l’esito degli accertamenti degli inquirenti per fare luce sui contorni di questa triste vicenda e confermare definitivamente la pista del suicidio.