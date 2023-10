Leo Gullotta tra successi e amore: “La Sicilia è sempre nel mio cuore”

Ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo, Leo Gullotta si è raccontato con il sorriso, ripercorrendo la sua infanzia a Catania, gli esordi artistici e i successi di una lunga carriera. Il celebre attore siciliano ha parlato con affetto delle sue origini siciliane: “Catania è sempre nel mio cuore. Le mie radici stanno lì, sono nato a Catania, ai piedi dell’Etna. Al sole al mare. Chi nasce al sole ha sempre il cuore caldo”.

Le origini siciliane di Leo Gullotta, gli esordi artistici e i successi di una lunga carriera

Gullotta è cresciuto nel quartiere catanese di Fortino, in una famiglia umile ma piena d’amore. Attratto fin da bambino dalla recitazione, a soli 10 anni debuttò al Teatro Bellini, mostrando il suo talento da attore. Da allora non si è più fermato, costruendo una carriera ricca di successi a teatro, al cinema e in TV.

L’amore e l’unione civile con il compagno Fabio dopo 45 anni insieme

Con la sua proverbiale ironia, l’attore ha ricordato quando rivelò la sua omosessualità in conferenza stampa negli anni ’90, suscitando clamore. “Io sono stato fortunatissimo, non posso lamentarmi e allora come volta buona, ho scelto l’amore” ha detto, riferendosi al compagno Fabio con cui ha festeggiato 45 anni insieme. I due si sono uniti civilmente nel 2019, un diritto che Gullotta ha colto con gioia: “Quando arrivano i diritti bisogna prenderli subito”.

L’omosessualità e le discriminazioni nel mondo dello spettacolo

Nonostante alcune dolorose esclusioni legate al suo orientamento sessuale, come quella dal film su Padre Puglisi, Gullotta non serba rancore. Anzi, guarda avanti con ottimismo: “Bisogna saper dire grazie e apprezzare i doni della vita”. Leo Gullotta ricorda con affetto l’incontro con Giuseppe Tornatore agli inizi, che lo scelse per “Il Camorrista”. E lancia un monito contro la mafia: “Tutti dobbiamo scegliere di allontanarla e condannarla. Dobbiamo raccontare le storie per quello che sono, altrimenti il futuro sarà sempre nebbioso”.

Una vita piena nonostante le difficoltà: l’ottimismo e l’ironia di Leo Gullotta

Insomma, Leo Gullotta si mostra per quel che è: un uomo dal cuore grande, che nonostante le difficoltà ha saputo costruire una vita piena d’amore e di soddisfazioni professionali. Un artista che fa dell’ironia e dell’ottimismo la sua cifra distintiva. Una bella lezione di vita.