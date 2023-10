Tre ricette siciliane nell’Olimpo delle migliori d’Europa: sono nella Top50

Che meravigliosa notizia per la nostra amata terra di Sicilia! Ben tre delle sue ricette più tipiche e apprezzate sono state inserite nella prestigiosa classifica delle 50 migliori pietanze dell’Europa occidentale stilata dall’autorevole portale enogastronomico TasteAtlas. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che conferma ancora una volta come la cucina siciliana sia una delle più gustose e celebri al mondo. Scopriamo subito quali sono i tre capolavori culinari made in Sicily entrati di diritto nell’Olimpo del buon cibo del Vecchio Continente.

La Sicilia regina della cucina europea: la pasta alla Norma, gusto e colori dell’isola

Al 48esimo posto svetta la deliziosa Pasta alla Norma, il piatto che meglio di ogni altro racchiude i sapori, i profumi e i colori della Sicilia. Come non innamorarsi di questo primo semplice ma al tempo stesso raffinato, con le sue melanzane fritte che nuotano in una salsa di pomodoro fresco e profumato, impreziosita da foglie di basilico e ricotta salata grattugiata? Un trionfo di gusto che ha conquistato il palato degli esperti di TasteAtlas.

Il cannolo siciliano conquista l’Europa

Scendendo al 39esimo gradino del podio ecco fare bella mostra di sé un’altra prelibatezza tutta sicula: l’inimitabile cannolo, il dolce per antonomasia della pasticceria isolana. Croccante sfoglia ripiena di ricotta di pecora, profumata di scorze d’arancia e impreziosita da gocce di cioccolato: una vera esplosione di piacere per il palato che ha meritatamente scalato la classifica.

La Parmigiana siciliana sul podio

Ma i riflettori sono puntati soprattutto sulla medaglia di bronzo, conquistata da nientemeno che la Parmigiana siciliana, che troneggia al 25esimo posto tra le migliori ricette d’Europa. Un trionfo assoluto per questo secondo a base di melanzane fritte o grigliate, strati di salsa di pomodoro fresco e basilico, il tutto intervallato da formaggi come pecorino, mozzarella o caciocavallo. Una sinfonia di gusto, profumi e consistenze che ha incantato i palati europei aggiudicandosi un posto d’onore.

Ricette tradizionali apprezzate nel mondo

La nostra Trinacria può andare davvero fiera di questo prestigioso riconoscimento che certifica ancora una volta la bontà indiscussa della sua cucina. Grazie alle sue ricette tradizionali, semplici negli ingredienti ma sublimi nei gusti, la Sicilia si conferma una delle capitali del buon cibo in Europa e nel mondo. Queste tre perle gastronomiche, che racchiudono tutta l’anima gustosa dell’isola, sono il simbolo di una tradizione culinaria che va custodita e promossa con orgoglio. Che sia di buon auspicio perché i capolavori della nostra tavola continuino a deliziare i palati di tutto il mondo!