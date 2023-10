Incidente in viale Regione Siciliana: feriti e traffico in tilt

Incidente stradale questo pomeriggio in viale Regione Siciliana, poco prima del semaforo all’incrocio con via Perpignano. Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Municipale.

Non si conoscono ancora con precisione le condizioni degli occupanti dei veicoli, ma secondo le prime informazioni non dovrebbero essere feriti in modo grave. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Municipale e Interventa per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. La circolazione risulta rallentata, con lunghe code che si registrano in un orario di punta in cui il traffico è già intenso.