Palermo, taxi investe un uomo in via Basile: è morto al Civico

È morto all’ospedale Civico di Palermo Salvatore Raccuglia, 75 anni, investito da un taxi lo scorso 4 settembre mentre attraversava la strada in via Ernesto Basile, all’altezza di corso Re Ruggero. L’uomo, residente nella zona, stava attraversando per raggiungere la cittadella universitaria quando è stato travolto da una Opel Vivaro condotta da un tassista di 43 anni.

Nell’impatto Raccuglia ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Trasportato d’urgenza al Civico, i medici gli avevano diagnosticato un trauma cranico e avevano stabilito una prognosi di 30 giorni. Le sue condizioni però sono progressivamente peggiorate fino al decesso, avvenuto ieri sera nel reparto di Rianimazione dove era stato trasferito il 2 ottobre.

Inizialmente l’incidente non sembrava così grave, ma la caduta ha provocato al 75enne ferite alla testa risultate fatali un mese dopo lo scontro. La salma si trova ora nella camera mortuaria dell’ospedale in attesa che l’autorità giudiziaria disponga sull’autopsia.

Gli agenti della polizia municipale, che avevano eseguito i rilievi quella mattina, hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Il tassista 43enne, anche lui palermitano, rischia ora di essere iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Si attendono gli sviluppi delle indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al 75enne.