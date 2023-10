I leoni di Sicilia, attesa per la serie evento con la magica voce di Laura Pausini

La nuova serie originale italiana Disney+ “I Leoni di Sicilia”, tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci, è pronta a conquistare il pubblico con l’avvincente saga della famiglia Florio. Il trailer ufficiale, diffuso da Disney+ e accompagnato dalle note del nuovo singolo “Durare” di Laura Pausini, regala le prime immagini di quello che si preannuncia un grande successo televisivo.

Trama avvincente per la saga dei Florio

Diretta dal regista Paolo Genovese, che ne è anche produttore creativo, la serie debutterà il 25 ottobre in esclusiva su Disney+ con i primi quattro episodi, mentre gli ultimi quattro saranno disponibili dal 1° novembre. L’attesa è alle stelle per questo sceneggiato in costume che racconta l’ascesa al potere della famiglia Florio, tra amori appassionati, affari rocamboleschi e intrighi di palazzo nella Palermo dell’Ottocento.

Cast stellare per dare vita ai personaggi

Un cast stellare darà volto e voce ai protagonisti della saga: Michele Riondino interpreta Vincenzo Florio, l’abile imprenditore che rese grande il casato; Miriam Leone è la bellissima Giulia Portalupi, l’amore della sua vita; Donatella Finocchiaro veste i panni di Giuseppina, la prima moglie di Paolo. E ancora, Vinicio Marchioni nel ruolo di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta in quello di Ignazio Florio, figlio di Vincenzo, e poi Paolo Briguglia, Ester Pantano, Adele Cammarata.

La colonna sonora di Laura Pausini

La colonna sonora si avvale della canzone inedita “Durare” di Laura Pausini, reduce da una serie di successi internazionali e alle porte del nuovo album che celebra i 30 anni di carriera. Un brano intenso che si accompagna splendidamente alle tormentate vicende dei Florio, una famiglia unita dai legami profondi che resistono al trascorrere del tempo.

Riprese tra Roma, Palermo e Trapani

Le riprese sono state effettuate tra Roma, Palermo e la provincia di Trapani, tra cui le storiche tonnare Florio di Favignana e Formica. Sceneggiata da Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo e Paolo Genovese, la serie è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production.

Grande attesa per la serie evento dell’autunno

L’attesa per l’uscita è spasmodica tra gli abbonati Disney+, che potranno finalmente scoprire sullo schermo la saga familiare creata dalla penna di Stefania Auci. Le premesse per un successo da record ci sono tutte: una storia potente, un cast di prim’ordine, scenari mozzafiato. “I Leoni di Sicilia” è la serie evento di questo autunno, che saprà appassionare il pubblico con il racconto epico di ambizione, passione e complesse relazioni umane. Il conto alla rovescia è iniziato: l’appuntamento su Disney+ è dal 25 ottobre per un viaggio indietro nel tempo nella Sicilia dei Florio.