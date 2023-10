Drammatico incidente sulla A29: uomo gravissimo al Civico

Un brutto incidente si è verificato stamattina sull’autostrada A29 Alcamo-Trapani, all’altezza della galleria Segesta. Stando ad una prima ricostruzione, un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati mentre percorrevano la carreggiata in direzione Alcamo. Lo schianto è stato violentissimo e nell’impatto ad avere la peggio è stato il conducente dell’autovettura, un uomo di 61 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i primi soccorsi, hanno valutato le sue condizioni in codice rosso. Data la gravità della situazione, si è reso necessario il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Secondo quanto riferito, il 61enne avrebbe riportato gravi lesioni interne che mettono a rischio la sua vita.

Per permettere l’atterraggio del velivolo di soccorso, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea anche della carreggiata opposta. Gli agenti della Polstrada di Trapani sono intervenuti per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Operai dell’Anas sono invece al lavoro per ripristinare la transitabilità appena possibile, con inevitabili rallentamenti alla circolazione. Le condizioni del 61enne restano molto critiche.