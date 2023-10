Scomparso da 5 giorni a Belmonte Mezzagno, ansia per Gaetano Sant’Antonio

Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, è in ansia per la scomparsa di Gaetano Sant’Antonio, ragazzo di 20 anni del quale non si hanno più notizie dallo scorso mercoledì 27 settembre. Dopo aver tentato invano di contattarlo, la famiglia ha denunciato l’accaduto ai carabinieri nella speranza di ricevere informazioni utili al suo ritrovamento.

La madre Anna Gaeta, disperata, ha pubblicato sui social la foto del figlio lanciando un appello: “Chiunque abbia sue notizie mi contatti subito”. Il messaggio è stato condiviso migliaia di volte nel tentativo di diramare quanto più possibile le sue sembianze. Alcuni residenti hanno riferito di averlo intravisto nei giorni scorsi in paese, ma si tratterebbe di avvistamenti precedenti la scomparsa.

“Sono la mamma di Sant’ Antonio Gaetano – dice la madre – Non ho più notizie di mio figlio dal 27/09/2023.

Se qualcuno ha notizie contattatemi al numero 3773648563”.

L’apprensione a Belmonte Mezzagno cresce nella speranza che il giovane compaia e rassicuri i familiari. La comunità si è mobilitata offrendo il proprio aiuto affinché Gaetano possa ritrovare al più presto la strada di casa.