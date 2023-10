Tragedia sulla Statale 117 bis, muore ragazzo di 26 anni

Tragica scomparsa di un giovane di 26 anni, originario di Valguarnera, rimasto vittima ieri di un terribile incidente stradale sulla Statale 117 bis, nei pressi di Piazza Armerina. Il ragazzo, A. L., viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente fuori strada.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio quando alcuni automobilisti di passaggio hanno notato la moto riversa sul ciglio della strada ed hanno immediatamente chiamato i soccorsi. In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza ed anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso. Purtroppo quando i soccorritori sono arrivati per il giovane centauro non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva già cessato di battere a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Stando alle prime ipotesi investigative, il 26enne avrebbe perso il controllo della moto, mentre percorreva un rettilineo a velocità sostenuta, forse compiendo una manovra azzardata o per evitare un ostacolo improvviso. Nell’impatto contro il guardrail il giovane sarebbe stato sbalzato dalla sella procurandosi traumi fatali.

La tragica notizia si è rapidamente diffusa gettando nello sconforto l’intera comunità di Piazza Armerina e Valguarnera, località d’origine della giovane vittima. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e conoscenti increduli per la perdita del 26enne.