Maxi incidente sulla Palermo-Messina: feriti e traffico in tilt

Si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo nel tratto Villafranca-Boccetta in direzione Palermo. Lo scontro ha coinvolto tre automobili all’uscita della galleria Telegrafo, dove attualmente vige un senso unico alternato per lavori.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, i tre veicoli si sono urtati finendo la loro corsa di traverso sulla carreggiata. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi medici e la Polizia Stradale di Messina per prestare i primi soccorsi e gestire la viabilità.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi tra gli occupanti delle vetture, anche se alcune persone sono state trasportate in ospedale a scopo precauzionale. A causa dell’incidente si sono formate code chilometriche in entrambe le direzioni, con disagi per gli automobilisti in transito.

Solo dopo che i mezzi incidentati sono stati rimossi e il tratto è stato messo in sicurezza, il traffico ha potuto gradualmente defluire. L’incidente ha evidenziato ancora una volta i pericoli lungo questo tratto autostradale, soggetto spesso a lavori e restringimenti di carreggiata.