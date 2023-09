In Sicilia nonno record rinnova patente a 102 anni fino al 2025

Non si smentisce Antonino Mazzone, l’arzillo ex carabiniere di 102 anni che continua a guidare la sua utilitaria senza occhiali e che ha appena ottenuto il rinnovo della patente fino al 2025.

Originario di Naso, Antonino ora vive a Capo d’Orlando, dove si gode la pensione dedicandosi ai suoi hobby preferiti: coltivare fiori e piante nel giardino di casa, recarsi ogni domenica in chiesa per la messa e soprattutto mettersi al volante per fare la spesa e portare fiori al cimitero per i suoi cari.

L’uomo, che ha servito come carabiniere del nucleo di polizia giudiziaria presso il Tribunale di Palermo, nonché vicepresidente dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo della sezione di Capo d’Orlando, ha recentemente acquistato una nuova utilitaria alla soglia dei 100 anni e tra quindici giorni spegnerà 102 candeline.

Nonostante l’età avanzata, Antonino gode di ottima salute ed ha superato brillantemente la visita medica necessaria per rinnovare la patente di guida, dimostrando di possedere ancora tutti i requisiti fisici e mentali richiesti. L’unica accortezza è quella di evitare l’aglio, come lui stesso ammette sorridendo.

La passione di questo arzillo ultracentenario è proprio quella di mettersi al volante e godersi la propria indipendenza, utilizzando l’auto soprattutto per commissioni quotidiane come fare la spesa o andare al bar per la tradizionale colazione. Antonino non si risparmia e, nonostante l’età, continua ad avere una vita attiva grazie alla sua tempra e al suo spirito giovanile. La sua storia è un esempio di come mantenere interesse per la vita e voglia di mettersi in gioco anche dopo aver compiuto un secolo.

L’ex carabiniere, vedovo due volte e padre di tre figli, è molto legato ai suoi cinque nipoti e due pronipoti, che lo ammirano e apprezzano la sua proverbiale vitalità. Il suo segreto di lunga vita? Conduttrice una vita semplice, circondato dagli affetti, e sopportare con pazienza le difficoltà che possono presentarsi. Il suo rinnovo della patente fino al 2025 è la dimostrazione di come l’età sia solo un numero e di come la vita vada vissuta appieno a qualunque età.