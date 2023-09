Ragazzo di 35 anni trovato morto in casa: ipotesi malore improvviso

Una terribile tragedia: un giovane di 35 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria abitazione. La vittima è un operatore marittimo originario di Marsala ma residente ormai da diversi anni nel comune agrigentino di Licata.

A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari del 35enne, preoccupati dal fatto che il ragazzo non rispondesse da ore alle loro chiamate. Giunti presso l’appartamento in corso Serrovira dove la vittima viveva, i parenti hanno fatto la tragica scoperta. Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 e di una squadra dei Vigili del Fuoco. Purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le cause della morte sono ancora da accertare con precisione. L’ipotesi più probabile sembra essere quella di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sarà comunque l’ispezione medico-legale disposta dalle autorità a fare chiarezza sulle effettive cause del decesso. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Licata, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Al momento non sembrano esserci elementi che facciano pensare ad una morte violenta. La pista più seguita resta quella del malore fatale. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo sulla vicenda, come da prassi in questi casi, e nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti per fare luce sulla triste vicenda.