Muratore di 63 anni muore schiacciato da un solaio: dramma a Belmonte Mezzagno

Un operaio di 63 anni è morto a Belmonte Mezzagno mentre lavorava ad un solaio. È stato travolto dalle macerie del crollo improvviso.

Il dramma si è consumato ancora una volta in un cantiere edile. Un operaio stava lavorando ad un solaio quando improvvisamente è avvenuto il crollo. Tra le urla e la polvere l’uomo è stato seppellito dai calcinacci che lo hanno colpito mortalmente.

Il dramma a Belmonte Mezzagno

L’operaio di 63 anni è morto a Belmonte Mezzagno mentre stava lavorando ad un solaio in una casa in via Papa Giovanni XXIII.

I soccorsi intervengono ma è troppo tardi

Sono accorsi subito i pompieri per tentare di scavare a mani nude tra le macerie, nella speranza di trovarlo ancora in vita. Purtroppo però, una volta liberato il corpo senza vita, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ogni sforzo si è rivelato vano dinanzi alla drammaticità della scena.

Indagini in corso per fare chiarezza

I carabinieri di Misilmeri hanno avviato subito gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Resta il dolore e lo sgomento per l’ennesima morte bianca che si è consumata in un settore, quello dell’edilizia, ancora troppo esposto ai rischi.