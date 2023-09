Incidente sulla ss113 a Partinico, motociclista in fin di vita

Un bruttissimo incidente stradale è avvenuto sulla strada statale ss113 nei pressi di Partinico, in provincia di Palermo. Un motociclista è entrato in collisione con un’auto, riportando gravi traumi e lesioni.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 45 anni era in sella ad uno scooter di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a urtare contro il retro di una Mercedes all’altezza del rettilineo che conduce al casello autostradale. L’impatto è stato molto violento, tale da far sbalzare il centauro sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che, considerata la gravità della situazione, hanno optato per il trasporto d’urgenza in codice rosso presso il vicino pronto soccorso dell’ospedale di Partinico. Il 45enne avrebbe riportato gravi lesioni ed escoriazioni su tutto il corpo, oltre ad aver battuto violentemente la testa, tanto che il suo casco è stato ritrovato a diversi metri di distanza.

Le sue condizioni al momento vengono definite molto critiche. Intanto sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ancora tutta da accertare. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.