Schianto auto-vitello a Monreale: paura nella notte

Un brutto incidente stradale è avvenuto nel corso della notte appena trascorsa a Monreale, lungo la strada provinciale 47 che da San Martino delle Scale conduce sino a Palermo. Un’automobile ha centrato in pieno un grosso vitello che in quel momento si trovava al centro della carreggiata. L’autista nel buio della notte non ha potuto evitare l’impatto con l’animale.

L’uomo alla guida è rimasto ferito ma non sarebbe grave per fortuna. Ferito anche l’animale investito. Un proble,a, quello della presenza di animali vaganti lungo la SP47 che va avanti ormai da anni e mai risolto. Lo denuncia il comitato “Insieme per Boccadifalco”.

“Tre mesi fa avevamo segnalato al Sindaco di Monreale Arcidiacono la presenza di mucche sulla Sp57 chiedendo interventi e misure a tutela della sicurezza degli automobilisti in transito. A 90 giorni dalla nostra richiesta nulla è stato fatto per risolvere questa emergenza e stasera purtroppo la notizia di un grave incidente di una autovettura che si è ritrovato all’improvviso una mucca in piena strada provinciale. Per fortuna solo feriti ma auto distrutta e la povera mucca ferita gravemente. Cosa aspetta l’amministrazione comunale di Monreale per risolvere questo grave problema per la sicurezza dei cittadini ma anche di questi poveri animali?”.