Tragedia in hotel ad Isola delle Femmine, 53enne morto nella doccia: forse malore

Tragedia in un albergo di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, dove nella mattinata di oggi è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 53 anni all’interno della doccia della sua stanza.

La vittima, un turista romano in vacanza in Sicilia, alloggiava nella struttura alberghiera da ieri sera. Stamattina però il 53enne non si era presentato alla reception per il check-out e non rispondeva al telefono in camera.

Preoccupati, i dipendenti dell’hotel hanno bussato ripetutamente alla porta senza ottenere risposta. A quel punto, temendo il peggio, hanno deciso di entrare nella stanza che è stata trovata chiusa dall’interno.

Una volta dentro, la terribile scoperta: il corpo ormai privo di vita del turista giaceva riverso sul pavimento della doccia. È stato lanciato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Carini che hanno avviato le indagini.