Il Cammino dei Mille in Rai: viaggio emozionante tra storia e paesaggi nel documentario di Geo

Monreale – Venerdì 29 settembre, nella fascia preserale di Rai3, andrà in onda un emozionante documentario dedicato al Cammino dei Mille e ai magnifici paesaggi attraversati dall’impresa di Garibaldi nel Sud Italia.

Firmato dal celebre documentarista Gino Cammarota per il programma Geo, il docu-film si concentrerà in particolare sulla parte del percorso che da Monreale porta fino a Palermo, ripercorrendo i passi di Garibaldi tra sentieri, borghi e campagne.

Un viaggio appassionante tra storia, cultura e bellezza ambientale, che mostrerà ai telespettatori tutta la ricchezza e le potenzialità di questi territori. Il regista Gino Cammarota, maestro del documentario naturalistico e firma prestigiosa di Geo con oltre 120 lavori all’attivo, saprà cogliere l’anima più autentica di questi luoghi, accompagnando il pubblico in un’esperienza coinvolgente.

Protagonisti saranno i volti, le tradizioni e le specialità enogastronomiche dei 12 comuni attraversati dal Cammino dei Mille tra Monreale e Palermo: dai boschi della Ficuzza al vigneto di Santa Cristina Gela, dai borghi arroccati alle sconfinate campagne.

Un ritratto del territorio che esalterà le peculiarità e le ricchezze di ogni tappa, mostrandone il grande potenziale turistico. Dall’alto valore naturalistico dei Boschi della Ficuzza all’artigianato di San Cipirello, dai vini di Monreale DOC alla cucina tradizionale di Piana degli Albanesi con i suoi arbëreshë, il documentario sarà un viaggio attraverso sapori, saperi e culture uniche.

La voce narrante che ci accompagnerà è quella dell’attrice monrealese Francesca Vaglica, perfetta conoscitrice dei luoghi e delle tradizioni locali. Il Cammino dei Mille è infatti una preziosa opportunità di rilancio economico di queste aree attraverso un turismo lento, sostenibile e destagionalizzato. Un volano di sviluppo che il documentario contribuirà a far conoscere al grande pubblico, valorizzando le identità dei territori.

I telespettatori potranno così scoprire un itinerario ricco di storia, paesaggi mozzafiato e autenticità, ideale per gli amanti del trekking, del cicloturismo e dell’enogastronomia. Un viaggio indietro nel tempo tra boschi secolari, borghi medievali e campagne rigogliose, dove natura e opera dell’uomo convivono in armonia. Grazie alla sapiente regia di Gino Cammarota e al linguaggio evocativo del documentario, il Cammino dei Mille prenderà vita agli occhi del pubblico come non mai, tra rievocazioni storiche appassionanti e la quotidianità sincera della gente di questa terra generosa.

L’appuntamento con questo emozionante viaggio è per venerdì 29 settembre su Rai3 alle 18:10 circa con il programma Geo. Un’occasione unica per scoprire la bellezza e il fascino del Cammino dei Mille.