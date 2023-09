Un siciliano ad Amici di Maria De Filippi: tutti pazzi per Holy Francisco

C’è grande attesa per l’inizio della nuova edizione del celebre talent show Amici di Maria De Filippi. Tra i nuovi allievi che vedremo nella scuola più famosa d’Italia c’è anche il giovane cantante siciliano Holy Francisco, nome d’arte di Francesco Guarnera, 18 anni, originario di Gela, in provincia di Caltanissetta.

Chi è il siciliano Holy Francisco

Holy Francisco non è un volto nuovo per il pubblico televisivo, avendo partecipato lo scorso anno anche a X Factor, senza però riuscire ad arrivare ai live. Ora il talentuoso cantante ci riprova con Amici, portando tutta la sua energia e la sua determinazione. Fin da giovanissimo Holy Francisco ha manifestato una grande passione per la musica. Ha iniziato a 16 anni pubblicando i suoi primi singoli con l’etichetta siciliana Kroma Production. Nel 2021 sono usciti “New York”, “Nuda sul letto” e “Giovane bello e dannato”. L’anno successivo è stato molto prolifico con “Mostro Sotto Al Letto”, “Brutto Ricordo di Noi” e “Martina”, brano che gli ha fatto ottenere 4 sì ai casting di X Factor.

Una sua canzone virale su TikTok

Proprio “Martina” è diventata virale su TikTok, facendo conoscere Holy Francisco al grande pubblico, nonostante le accuse di plagio mosse dal cantautore Digame. Il brano gli ha comunque fatto ottenere un contratto con la major Virgin Records/Universal Music Italy con cui ha pubblicato i singoli “Lara”, “L’ultima notte”, “E-Girl” e “Milano Late-Night” nel 2023.

Ha già partecipato ad un altro talent

Ora Holy Francisco è pronto a mettersi in gioco nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove dovrà dimostrare tutto il suo talento per arrivare fino in fondo. La sua determinazione è ben evidente, dopo la delusione di X Factor vuole andare fino in fondo. Il cantante ha già fatto breccia nel cuore del pubblico, soprattutto sui social, dove è seguito da migliaia di fan.

L’avventura del siciliano ad Amici

Il suo stile pop moderno e il suo modo di scrivere diretto e incisivo sembrano cuciti addosso al target young di Amici. Holy Francisco potrebbe davvero conquistare il cuore dei telespettatori e regalare grandi soddisfazioni ai suoi fan siciliani che lo seguono con orgoglio e trepidazione. La Sicilia sta diventando una fucina di nuovi talenti musicali (vedi il siciliano Samuele Segreto) e Holy Francisco potrebbe essere la nuova star che tutti aspettavano per portare in alto la bandiera dell’isola. Il suo percorso ad Amici è appena iniziato, ma siamo certi che sentiremo ancora parlare di questo promettente cantante siciliano. In bocca al lupo Holy Francisco!