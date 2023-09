Meteo Sicilia: torna il caldo e l’anticiclone, estate infinita fino a ottobre

Le piogge e gli eventi estremi di questi due giorni in Sicilia sono state un fatto isolato. Con l’arrivo del nuovo anticiclone le temperature torneranno sopra la media del periodo anche di 10°C riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato. L’estate dunque non è ancora finita e si protrarrà almeno fino ai primi di ottobre.

Dopo le piogge torna di nuovo l’estate

Secondo le previsioni del meteo in Sicilia, dopo una fase di instabilità e piogge legata al passaggio di un ciclone, da domani martedì 27 settembre si imporrà un promontorio di alta pressione di matrice africana. Il tempo diverrà soleggiato ovunque e le temperature aumenteranno in modo significativo riportandosi su valori estivi. Già da mercoledì 28 settembre si raggiungeranno punte di 29-32°C nelle ore più calde, soprattutto nelle zone interne dell’isola. Farà caldo anche di notte con minime diffusamente intorno ai 20°C. Nei giorni successivi l’anticiclone sub-tropicale si rinforzerà ulteriormente e abbraccerà tutto il Mediterraneo centro-occidentale.

Caldo anomalo fino al 7 ottobre sull’Isola

Le condizioni meteo si manterranno stabili e soleggiate almeno fino al 6-7 ottobre con valori termici di diversi gradi superiori alle medie climatiche del periodo. L’estate dunque non è ancora finita per la Sicilia e per l’Italia intera. Dopo una breve parentesi di stampo autunnale, tornerà prepotente il caldo anticiclonico con temperature elevate e tipicamente estive.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, la causa di questa estate infinita è da ricercare nella persistenza di un particolare assetto circolatorio su scala emisferica che favorisce la risalita di masse d’aria calda dal continente africano verso l’Europa centro-meridionale e il Mediterraneo. Si tratta di un pattern meteorologico anomalamente stabile che potrebbe accompagnarci almeno per la prima decade di ottobre, ritardando così l’ingresso della stagione autunnale. Dunque prepariamoci a vivere ancora giornate dal sapore estivo, da trascorrere al mare o all’aria aperta. Per il freddo e la pioggia ci sarà tempo più avanti. Per il momento l’estate sembra non voler terminare sulla Sicilia e sul resto d’Italia.