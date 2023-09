Meteo Sicilia, grandine di 7 cm e temporali

Primi forti temporali in Sicilia, dove per oggi è prevista allerta meteo. A San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, si è abbattuto un violento temporale con chicchi di grandine di dimensioni notevoli, fino a 5-7 cm, che hanno causato ingenti danni ad auto e edifici.

Il fronte temporalesco si sta spostando verso est-nordest e nelle prossime ore interesserà tutta la Sicilia settentrionale. L’origine di questo peggioramento è una vasta area di bassa pressione di origine atlantica, collocata sul Mediterraneo occidentale, che sta richiamando masse d’aria calda ed umida di origine sahariana.

Nei giorni scorsi le temperature sono impennate soprattutto lungo il versante tirrenico, dove i venti di caduta dall’entroterra hanno fatto schizzare i termometri su valori tipicamente estivi. L’ondata di calore però è agli sgoccioli: il passaggio della perturbazione atlantica causerà un deciso calo termico, con temperature che si riporteranno in media stagionale.

Già nella giornata di domani, con l’ingresso del fronte instabile, i venti di scirocco lasceranno spazio al maestrale. Il transito della perturbazione porterà un incremento della nuvolosità a partire dalla Sicilia occidentale, dove giungeranno le prime piogge in estensione al resto dell’isola. I fenomeni più intensi sono attesi sul settore centro-settentrionale.

Nei prossimi giorni un’area di alta pressione, con massimi sull’Europa nord-orientale, andrà a creare un ponte anticiclonico sul bacino del Mediterraneo. La saccatura atlantica, tagliata fuori da questa rimonta anticiclonica, si isolerà in una depressione chiusa sul Mediterraneo centrale.

Questa configurazione barica determinerà condizioni di instabilità sulla Sicilia, con nuvolosità irregolare e locali precipitazioni soprattutto sui settori settentrionali e orientali dell’isola. Le correnti saranno relativamente fresche, di origine europea orientale, e manterranno le temperature su valori tipicamente autunnali.

Non si escludono dunque ulteriori episodi di piogge e temporali localmente intensi nel corso dei prossimi giorni, con possibili grandinate vista la presenza di aria fredda in quota. Dopo questa ondata di maltempo le temperature si manterranno su valori autunnali e il clima risulterà più fresco e ventilato.