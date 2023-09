Dramma a Pantelleria, uomo dà fuoco alla moglie: gravissima al Civico di Palermo

Drammatica vicenda di violenza domestica nella notte a Pantelleria, dove un uomo, in preda ad un raptus, ha cosparso la moglie 48enne di liquido infiammabile per poi darle fuoco. Il tremendo episodio si è consumato nell’abitazione della coppia.

La donna, raggiunta dalle fiamme, ha riportato ustioni sul 70% del corpo ed è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni. La prognosi è riservata.

L’uomo, rimasto ustionato al volto per via del ritorno di fiamma, rischia ora di perdere la vista. È piantonato in ospedale dai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero spinto l’uomo, residente a Pantelleria, a compiere un simile insano gesto ai danni della moglie.