Tragedia a Cefalù: donna muore soffocata da incendio mentre libera i cavalli

CEFALÙ – Una terribile tragedia si è verificata nelle campagne di Cefalù, dove una donna di 42 anni, Maria David, ha perso la vita in circostanze drammatiche. La donna, insieme al padre e al fratello, si era recata in località Sala Verde Mazzaforno per liberare alcuni cavalli di proprietà della famiglia. Ad un certo punto però Maria si è allontanata ed ha perso l’orientamento, finendo in un profondo canalone vicino all’autostrada.

Quando i familiari si sono accorti della sua assenza, sono immediatamente scattate le ricerche, che purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi: il corpo della donna è stato ritrovato senza vita nel burrone, probabilmente soffocata dal fumo del vasto incendio che stava devastando la zona.