Nel cuore della Sicilia è nata l’altalena gigante più alta d’Europa

Inaugurata in Sicilia, precisamente a San Mauro Castelverde in provincia di Palermo, la nuova attrazione da record che fa battere il cuore: l’altalena più alta d’Europa. Un’esperienza mozzafiato a 16 metri di altezza, con una vista spettacolare sulle Madonie.

L’inaugurazione è avvenuta ieri, con grande entusiasmo da parte della società Zipline Sicilia che gestisce la struttura. L’altalena si trova a pochi metri dalla partenza della zipline, il cavo d’acciaio lungo 1600 metri che consente di planare nel vuoto da un’altezza di 300 metri.

Un’attrazione mozzafiato nel cuore delle Madonie

Le due attrazioni, insieme alle escursioni in gommone nelle vicine gole di Tiberio, daranno vita al primo Parco adrenalinico ed esperienziale d’Italia. Un importante volano di sviluppo per il territorio, con nuove opportunità lavorative per i giovani del luogo. Dalla vetta dei suoi 16 metri, appesi nel vuoto con solo un’imbracatura di sicurezza, è possibile ammirare un panorama mozzafiato. Uno spettacolo unico che spazia dalle montagne delle Madonie fino ai Nebrodi, con lo sfondo del mare all’orizzonte. Un tuffo nella rigogliosa vegetazione locale, tra boschi ricchi di querce, lecci e ulivi secolari.

Paesaggi da cartolina a 300 metri di altezza

Con i suoi 16 metri di altezza, l’altalena siciliana batte il primato italiano detenuto finora dalla struttura in Trentino Alto Adige alta 15 metri. Superato anche il record della più profonda, quella di Amsterdam che raggiunge i 100 metri di profondità. Qui il brivido è assicurato, con una vallata sottostante profonda ben 300 metri. Basta un solo sguardo all’ingiù per sentire un’emozione fortissima e una scarica di adrenalina.

Altalena da record: 16 metri di adrenalina

L’esperienza, fruibile singolarmente o in coppia, è il coronamento di un territorio unico, dalle origini geologiche antichissime. Un luogo in cui la natura regna sovrana e offre esperienze uniche nel suo genere. Ora la Sicilia può vantare l’altalena più alta d’Europa, una nuova attrattiva adrenalinica. Un motivo in più per scoprire le bellezze mozzafiato delle Madonie e vivere un’esperienza indimenticabile, a 300 metri da terra.