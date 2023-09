Palermo, drammatico schianto in viale Regione: due feriti gravi

Palermo – Due persone sono rimaste gravemente ferite in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Circonvallazione di Palermo, all’innesto con l’autostrada A19 Palermo-Catania.

Il drammatico incidente stradale si è verificato all’altezza dello svincolo per l’ingresso in autostrada A19 Palermo-Catania nei pressi della rotonda di via Oreto. Il bilancio è di due feriti gravi.

Secondo una prima ricostruzione, due persone a bordo di un’auto sono rimaste ferite dopo che, per cause ancora da accertare, il mezzo ha perso il controllo e si è ribaltato più volte finendo la sua corsa nella scarpata laterale.

Per i due occupanti, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato necessario il trasferimento in ospedale. Il traffico è rimasto paralizzato.