Boato nella notte a Palermo: fatto esplodere bancomat in viale Regione Siciliana

Alcuni malviventi hanno fatto saltare il bancomat della filiale Banca credito coperativo di Altofonte in viale Regione Siciliana, a Palermo. Un boato fortissimo che si è sentito in tutto il circondario, perfino a Monreale.

La vicenda è avvenuta stanotte presso la banca che si trova tra viale Regione Siciliana e via Platania. Sul posto, diverse pattuglie delle forze dell’ordine. Tanta la paura per i residenti svegliati in piena notte dall’esposizione.

Un passante ha segnalato la presenza di tre persone su scooter che successivamente si sono allontanate. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Mezzomonreale. I ladri hanno danneggiato l’erogatore dei soldi ma non sono riusciti a portare via un euro.