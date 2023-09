Dramma durante colonscopia, 56enne muore improvvisamente

Doveva essere un normalissimo esame di controllo e si è invece trasformata in tragedia. È morto a 56 anni Giovanni Giannone, consulente finanziario molto conosciuto e stimato a Modica, nel Ragusano, durante una colonscopia effettuata all’ospedale Maggiore.

La vittima godeva di ottima salute

L’uomo, che godeva di ottima salute e non soffriva di particolari patologie, si era recato in ospedale insieme alla moglie per sottoporsi all’esame diagnostico. Ad un certo punto però la donna ha notato un insolito trambusto nei pressi della sala endoscopica dove si trovava il marito e, preoccupata, ha chiesto informazioni al personale sanitario. Con sua somma costernazione, ha appreso che Giannone era morto improvvisamente durante la colonscopia.

I familiari chiedono chiarezza

Sotto shock per l’accaduto, la signora ha cercato di capire le cause dell’inaspettato decesso, che al momento rimangono avvolte nel mistero. Per questo, tramite il loro legale, i familiari della vittima hanno presentato una denuncia alla magistratura, affinché si faccia chiarezza sull’episodio.

Aperta un’inchiesta

La Procura di Ragusa ha dunque aperto un’inchiesta, disponendo il sequestro della cartella clinica e della salma del 56enne, sulla quale verrà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso. Una morte improvvisa che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Modica, dove Giannone era molto conosciuto e benvoluto.

Messaggi di cordoglio sui social

“Un uomo che amava la famiglia e il suo lavoro se ne va in questo modo – ha scritto sui social Francesco, amico della vittima -. Siamo increduli, ci facciamo mille domande, ma la realtà è che tu, Giovanni, non ci sei più e nulla potrà riportarti indietro. Non ti dimenticheremo mai”. Ma sono decine i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore per ricordare Giannone, descritto da tutti come una persona solare, generosa e sempre pronta ad aiutare il prossimo.

Lutto e sgomento a Modica

Lutto e sgomento dunque a Modica per questa tragica vicenda. Si resta in attesa degli esiti dell’autopsia e delle indagini della magistratura, che dovranno fare piena luce sulle cause della morte improvvisa di Giovanni Giannone. Un dramma che ha lasciato attonita l’intera comunità.