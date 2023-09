Vinti mezzo milione di euro con un Gratta e Vinci a Balestrate

Incredibile colpo di fortuna a Balestrate, in provincia di Palermo, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato la straordinaria somma di 500mila euro grazie ad un biglietto Gratta e Vinci da 5 euro.

La vincita record è avvenuta ieri presso la tabaccheria Billanti-Barraco di via Madonna del Ponte, nota nel paese per essere un piccolo fortunato emporio della dea bendata. Proprio qui, il misterioso vincitore, di cui non è stata resa nota l’identità, ha acquistato il tagliando che gli ha cambiato la vita.

“Siamo felicissimi per il vincitore – hanno commentato entusiasti i titolari a Balestratesi – possiamo solo dire che è una persona umile e laboriosa che sicuramente merita questa grande vincita. La sua vita adesso cambierà!”.

Inizialmente il fortunato giocatore credeva di aver vinto “solo” 50mila euro, una cifra comunque ragguardevole. Ma dopo aver controllato meglio il biglietto, è arrivata la magnifica sorpresa: c’era uno zero in più. Davvero una vincita da sogno.

La scheda vincente è già stata debitamente depositata presso i Monopoli di Stato, adesso non resta che festeggiare questo evento straordinario che entrerà di diritto nella storia della piccola cittadina siciliana. “Balestrate è stata baciata dalla fortuna! Un evento che porterà gioia e speranza ai nostri concittadini in un periodo difficile come questo” ha dichiarato visibilmente emozionato il Sindaco Vito Rizzo.

Chissà come verranno spesi questi 500mila euro che potrebbero cambiare una vita. Si spera nel migliore dei modi, e che possano rendere felice per molto tempo il misterioso vincitore. Di certo a Balestrate oggi è un giorno di festa.