I siciliani Me contro Te premiati ai Tim Music Awards: nuovo film per Halloween

I Me contro Te, il celebre duo di youtuber siciliani composto da Luì e Sofì, originari di Partinico, in provincia di Palermo, sono stati tra i protagonisti della serata dei Tim Music Awards 2023, andata in onda in prima serata su Rai1 dall’Arena di Verona. Una grande soddisfazione per i due giovani palermitani, molto amati dal pubblico dei bambini, che si sono aggiudicati il premio T.M.A. Live per il successo dei loro tour musicali.

Premio ai Tim Music Awards per i Me contro Te

Luì e Sofì, con la loro simpatia e naturalezza, sono riusciti in pochi anni a conquistare il cuore di milioni di bambini e genitori, diventando veri e propri idoli e fenomeni del web. I loro video su Youtube totalizzano circa 7 milioni di iscritti e oltre 6 miliardi di visualizzazioni. Un successo straordinario nato in Sicilia e arrivato rapidamente in tutta Italia. Ma non solo sul web, perché i Me contro Te hanno saputo debuttare con successo anche al cinema e in tv: i loro film hanno incassato oltre 14 milioni di euro, mentre il cartone animato della serie TV ha raggiunto picchi di share del 13%. Risultati incredibili che li hanno resi tra gli youtuber italiani più famosi.

Dai video su Youtube fino al cinema

E proprio al cinema stanno per tornare il 19 ottobre con il nuovo film “Me contro Te – Vacanze in Transilvania”, quinto lungometraggio per la coppia palermitana. Dopo i primi quattro capitoli campioni di incassi, Luì e Sofì sono pronti a una nuova magica avventura ambientata nel castello del Conte Dracula, tra atmosfere da brivido tipiche di Halloween.

Il nuovo film per Halloween

Il trailer mostra una storia ricca di azione, divertimento ed effetti speciali, con tante sorprese per i piccoli fan che non vedono l’ora di seguire i loro beniamini in sala. Ancora una volta i Me contro Te porteranno allegria e spensieratezza al pubblico di tutte le età, regalando un momento di magia e svago.

Un orgoglio siciliano

Due giovani siciliani, partiti da Youtube, che con fantasia, impegno e tanta simpatia sono arrivati a conquistare l’Italia. Un orgoglio per la Sicilia e un esempio positivo per le nuove generazioni. Il premio ai Tim Music Awards è l’ennesima conferma del loro straordinario successo.