Dramma nel Palermitano, ragazzo di 28anni vola da 40 metri e muore

Tragedia oggi pomeriggio sulle scogliere di Mongerbino ad Aspra, dove un giovane turista spagnolo è morto precipitando per circa 40 metri dagli scogli che stava scalando nei pressi dell’Arco Azzurro. La vittima è un 28enne di Barcellona, in vacanza in Sicilia.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava arrampicandosi senza alcuna protezione sulla parete rocciosa quando, per cause ancora da accertare, ha perso la presa ed è volato nel vuoto, morendo sul colpo.

Ad assistere alla terribile scena alcuni diportisti che in quel momento si trovavano in barca al largo della costa e che hanno lanciato l’allarme. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che con l’ausilio dei sommozzatori sono riusciti a recuperare il corpo ormai senza vita del 28enne spagnolo tra gli scogli dove era precipitato. Fondamentale anche il supporto dei tecnici del Soccorso Alpino, intervenuti vista la difficoltà dell’area in cui si è consumata la tragedia.

Presenti anche gli uomini della Capitaneria di Porto e la Polizia, che hanno effettuato i rilievi utili alle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Il corpo del turista è stato trasportato al porto di Palermo con un gommone dei Vigili del Fuoco e qui consegnato al medico legale. I tecnici del Soccorso Alpino hanno inoltre recuperato l’attrezzatura che il 28enne stava utilizzando per la scalata.