Claudio Bisio a Palermo mangia “pani ca meusa”: tappa a Porta Carbone e Vucciria

Claudio Bisio pazzo delle bontà siciliane e a Palermo trova pane per i suoi denti, anzi… pani ca meusa. L’attore milanese, durante il suo recente tour a Palermo, si è lasciato conquistare dai sapori unici della cucina locale. In particolare, non ha resistito al richiamo del famoso pane con la milza, la tipica focaccia con milza e polmoni di vitello che rappresenta uno dei simboli dello street food del capoluogo siciliano.

Bisio si è recato personalmente da Porta Carbone, storico locale della Cala specializzato dal 1943 proprio nei panini con le frattaglie. Qui l’attore si è concesso una gustosa pausa, assaggiando il celebre panino che ha mandato in visibilio i suoi sensi golosi. Dopo aver addentato con entusiasmo il pani ca meusa tra gli applausi dei proprietari del locale, Bisio si è intrattenuto con lo staff per una foto-ricordo di questa esperienza indimenticabile.

Ma il viaggio nei sapori di Palermo non è finito qui. Successivamente l’attore si è recato anche alla colorata Vucciria, noto mercato nel cuore della città, per un tour tra i mille profumi dello street food locale. Selfie con i fan e assaggi di prelibatezze tipiche hanno coronato la sua immersione nei tesori enogastronomici di Palermo.

L’attore e comico Claudio Bisio si è dimostrato un vero intenditore, conquistato dalle bontà uniche della cucina siciliana. Il suo entusiasmo durante la tappa palermitana è stato travolgente. Chissà se dopo questa esperienza l’attore milanese si dedicherà a nuovi viaggi del gusto alla scoperta delle altre perle gastronomiche della Sicilia.