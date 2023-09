Pietro muore a 34 anni stroncato da malore improvviso, stava per diventare papà

Una vera e propria tragedia ha colpito la comunità di Villabate, in provincia di Palermo, dove un giovane padre di famiglia di 34 anni, Pietro Storniolo, è morto improvvisamente a causa di un malore che lo ha colto mentre era alla guida della propria auto. L’uomo, sposato e padre di tre figli con un quarto in arrivo, stava tornando a casa dopo una normale giornata di lavoro come muratore quando, arrivato in corso Umberto a Ficarazzi, ha iniziato a sentirsi male.

Prontamente Storniolo, originario di Bagheria, è sceso dall’auto e si è seduto sul marciapiede, chiedendo aiuto ai passanti. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, per il 34enne non c’è stato niente da fare. I sanitari intervenuti con un’ambulanza hanno tentato a lungo di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo si è rivelato vano e ne è stato dichiarato il decesso per cause naturali.

La notizia della prematura scomparsa di Pietro Storniolo ha gettato nello sconforto e nell’incredulità l’intera comunità di Villabate e Bagheria, dove l’uomo era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Faceva l’operaio edile. In tantissimi in queste ore stanno esprimendo il proprio cordoglio sui social network, lasciando messaggi di commiato per il giovane padre strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari.

“Oggi ci svegliamo in lacrime, un padre di famiglia, un grande lavoratore non c’è più e noi siamo qui a dirti che non ti dimenticheremo mai”, scrive un amico su Facebook. “Non riusciamo a crederci che non ci sei più, riposa in pace”, è il messaggio struggente di Miri. Parole cariche di dolore per una perdita davvero inaspettata e difficile da accettare per chi, fino a poche ore fa, condivideva con Storniolo la quotidianità fatta di lavoro, famiglia e amicizie.

Ora non resta che stringersi attorno al dolore della moglie, che porta in grembo il quarto figlio del compagno scomparso, e dei tre bambini che troppo presto sono stati privati dell’amore e delle cure del loro papà. Una tragedia immensa per l’intera famiglia Storniolo, colpita in modo devastante da un destino crudele e beffardo. Villabate è Bagheria piangono la scomparsa di un suo figlio, nel fiore degli anni e con ancora tanti progetti da realizzare. Il vuoto lasciato da Pietro nel cuore di amici e parenti non potrà mai essere colmato.