Tragedia a Ficarazzi: uomo si accascia e muore in strada

FICARAZZI – Dramma in corso Umberto a Ficarazzi, dove intorno alle ore 20:00, un uomo sarebbe stato colpito da un improvviso malore mentre passeggiava per le vie del centro cittadino. L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, si è accasciato al suolo perdendo i sensi davanti agli occhi increduli di alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Nonostante il tempestivo intervento dell’ambulanza del 118, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso, sopraggiunto verosimilmente a causa di un arresto cardiaco fulminante.

La tragedia si è consumata in pochi minuti, gettando nello sconforto i presenti che hanno assistito impotenti alla tremenda scena.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Scene strazianti si sono vissute poco dopo quando, una volta diffusasi la notizia, alcuni parenti della vittima sono accorsi sul posto disperati. I militari dell’Arma hanno provveduto ad avvertire i familiari, che non appena appreso quanto accaduto si sono precipitati in corso Umberto per vedere con i propri occhi la drammatica realtà.