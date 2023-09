C’è anche la piccola attrice palermitana Morena Prestigiacomo, una bambina di 9 anni, nel cast di Eterno Visionario, il nuovo film che Michele Placido sta girando e che racconta la vita di Luigi Pirandello. Morena, originaria del capoluogo siciliano, interpreta un ruolo nella pellicola che vede protagonisti nomi illustri come Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Michelangelo Placido. Le riprese sono iniziate a Roma ma si sposteranno anche in Sicilia, ad Agrigento e Palermo, oltre che in Belgio.

Morena Prestigiacomo con grandi nomi del cinema

Per la giovanissima attrice e modella palermitana si tratta di un’occasione unica per mostrare il suo talento recitando al fianco di interpreti famosi e sotto la direzione di un regista del calibro di Michele Placido, reduce dal successo internazionale de L’Ombra di Caravaggio.

Eterno Visionario racconta Pirandello

Eterno Visionario vuole raccontare l’umanità di Pirandello, le sue passioni e ossessioni, l’amore impossibile per Marta Abba e il difficile rapporto con la moglie. Un ritratto intimo e appassionante di uno dei più grandi scrittori e drammaturghi italiani, che Placido vuole restituire in tutta la sua complessità.

Nel cast anche Bentivoglio e Bruni Tedeschi

Oltre a Bentivoglio nei panni di Pirandello e alla Bruni Tedeschi in quelli della moglie Antonietta Portulano, nel cast spiccano i nomi di Federica Luna Vincenti nel ruolo di Marta Abba e degli interpreti dei tre figli dello scrittore: Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido. Placido dirige il film da una sceneggiatura propria insieme a Matteo Collura e Toni Trupia. Le riprese si svolgono tra Roma, Sicilia, Milano e all’estero. L’uscita nelle sale è prevista nel 2023 con 01 Distribution.

Battesimo del fuoco per la piccola Morena

Per la piccola Morena Prestigiacomo è sicuramente un battesimo del fuoco in un progetto ambizioso che le permetterà di mostrare il suo talento recitativo. Un motivo d’orgoglio per Palermo e la Sicilia vedere una giovanissima attrice locale recitare in un film internazionale.

Foto inviata dalla mamma Grazia Lo Giudice