Auto travolge uomo in via Roma: era in vacanza a Palermo

Un uomo di 78 anni, cittadino italo-americano in vacanza nel capoluogo siciliano, è stato investito ieri sera intorno alle 23 mentre attraversava via Roma all’altezza di via Mariano Stabile. L’anziano turista è stato centrato in pieno da una Fiat Panda ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Civico a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il 78enne si trovava a Palermo da alcuni giorni per una vacanza e stava attraversando la trafficata arteria cittadina quando è stato travolto dall’utilitaria, che procedeva in direzione della stazione centrale. L’urto è stato molto violento e l’uomo ha riportato fratture scomposte a una gamba, oltre a vari traumi in tutto il corpo.

Soccorso dal 118, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico dove i medici lo hanno giudicato in gravi condizioni, disponendo il ricovero nel reparto di chirurgia. La prognosi è riservata.

Alla guida della Fiat Panda c’era un uomo di 58 anni che si è subito fermato per prestare soccorso. Sotto shock anche lui per l’incidente, è stato poi accompagnato negli uffici della polizia municipale per essere ascoltato dagli agenti dell’infortunistica, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Dai primi accertamenti è emerso che il veicolo risulta sprovvisto di assicurazione.