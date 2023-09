Mentre una siciliana, l’ex suora Cristina Scuccia, è stata esclusa all’ultimo dal cast di Tale e Quale Show, un’altra talentuosa siciliana è pronta a incantare il pubblico del celebre programma di Rai Uno. Si tratta della giovane cantante e attrice Ilaria Mongiovì, nata a Casteltermini, in provincia di Agrigento, nel 1993.

Il percorso artistico di Ilaria Mongiovì

Venerdì 22 settembre prenderà il via la 13esima edizione di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti in cui 10 personaggi del mondo dello spettacolo si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in iconici cantanti italiani e internazionali. La gara canora vedrà tra i concorrenti anche la Mongiovì, reduce dal successo avuto interpretando Esmeralda nel musical Notre Dame de Paris.

Fin da giovanissima Ilaria ha coltivato la passione per il canto, la recitazione e la danza. A soli 15 anni ha partecipato alla prima edizione di Ti lascio una canzone, talent show di Antonella Clerici in onda su Rai Uno, dove si è messa in luce grazie alla sua voce potente e grintosa. Dopo gli studi universitari intrapresi a Palermo, nel 2013 è approdata in tv nel programma SuperNova Show e ha iniziato a recitare in spettacoli teatrali con la Compagnia del Nove.

Il successo come Esmeralda in Notre Dame de Paris

Nel 2022 l’opportunità della vita: vestire i panni di Esmeralda nella celebre opera Notre Dame de Paris, portata in tournée nei teatri di tutta Italia per festeggiare i primi 20 anni dal debutto. Ilaria ha sorpreso il pubblico per la sua straordinaria presenza scenica e vocalità. Ora è pronta per la nuova sfida televisiva a Tale e Quale Show, dove potrà mostrare la sua versatilità come performer.

Le parole di Ilaria in vista della nuova sfida televisiva

In un’intervista la giovane siciliana ha dichiarato: “Non ho una strategia quando faccio un provino. Forse sono piaciuta perché amo cantare con l’anima e divertirmi. Non vorrei mai imitare Whitney Houston, un monumento intoccabile”. Chissà quali celebrità le saranno assegnate nel corso del programma. Sicuramente darà filo da torcere agli altri concorrenti.

A giudicare le sue performance canore, come sempre, ci sarà la temutissima giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e il pungente Cristiano Malgioglio, anche lui siciliano. Chissà se sarà benevolo con la corregionale Ilaria Mongiovì! L’appuntamento con Tale e Quale Show è per venerdì 22 settembre in prima serata su Rai 1.