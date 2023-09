Morta a 39 anni in Sicilia prima del matrimonio, lacrime per Sara Viscardi

Lacrime e immenso dolore per la morte di Sara Viscardi, la 39enne di Riva di Solto deceduta in Sicilia pochi giorni prima di poter coronare il sogno di sposare il suo Francesco. La donna, figlia di una coppia di ristoratori bergamaschi, è scomparsa il 12 settembre dopo aver lottato a lungo contro un tumore che l’aveva colpita mesi fa.

Il matrimonio con il compagno 43enne, originario di Patti in provincia di Messina, era inizialmente previsto per il 1° settembre. Ma a causa di un improvviso malore della donna, la data era stata posticipata al 10 settembre con la speranza che Sara potesse presto riprendersi.

Purtroppo invece le sue condizioni si sono aggravate rapidamente e Sara si è spenta circondata dall’affetto dei familiari, senza riuscire a coronare il sogno di unirsi all’uomo che amava. Inutili i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita, prima al nosocomio di Patti dove era stata inizialmente ricoverata e poi al Policlinico di Messina dove era stata trasferita d’urgenza.

La notizia della prematura scomparsa di Sara, molto conosciuta e benvoluta nella comunità bergamasca di Riva di Solto, ha gettato nello sconforto l’intero paese. I funerali si terranno il 16 settembre nella chiesa parrocchiale, dove parenti e amici potranno darle l’ultimo commosso saluto prima della sepoltura.

La 39enne sarà tumulata con indosso l’abito bianco che aveva scelto per il giorno del matrimonio. Un gesto straziante che rende ancora più dolorosa la perdita di questa giovane donna, strappata troppo presto all’amore dei suoi cari.

“Annunciamo con dolore nel cuore che la nostra amata Sara è volata in cielo, dove dall’alto continuerà a proteggerci col suo spirito gentile”, hanno scritto in un commovente post i genitori, ringraziando tutti per la vicinanza dimostrata in un momento tanto difficile e doloroso.