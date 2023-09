Sorpresa all’aeroporto di Trapani per il milionesimo passeggero del 2023

Grande festa all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi per il milionesimo passeggero del 2023. Si tratta del 30enne veronese Gianluca Lovato, sorpreso stamattina con un premio speciale mentre si apprestava a fare ritorno a casa dopo una vacanza di 8 giorni in Sicilia con la fidanzata Stella Poli.

Una sorpresa per il 30enne veronese Gianluca Lovato

Ad attendere Gianluca al suo arrivo in aeroporto c’erano il presidente di Airgest Salvatore Ombra e l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, che gli hanno consegnato un voucher da 300 euro da utilizzare per i suoi futuri viaggi. Presenti alla cerimonia anche il deputato regionale Stefano Pellegrino e il sindaco di Marsala Massimo Grillo.

“Per me è stata una cosa totalmente inaspettata e sono davvero felice di questo regalo, che mi spinge a ritornare presto in Sicilia” ha dichiarato con un largo sorriso il fortunato passeggero, visibilmente emozionato per l’accoglienza ricevuta.

Le dichiarazioni del presidente di Airgest

“È un traguardo che non raggiungevamo dal 2017 e rappresenta una tappa fondamentale della crescita del nostro aeroporto, su cui la Regione ha investito molto in questi anni” ha commentato soddisfatto il presidente Ombra. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Aricò, che ha colto l’occasione per ribadire l’impegno del governo Schifani nella battaglia contro il caro voli da e per la Sicilia.

Gli investimenti della Regione Siciliana

L’assessore ha inoltre anticipato i nuovi investimenti previsti per potenziare i collegamenti su rotaia tra lo scalo di Trapani e l’aeroporto di Palermo: “Entro il 2026 verrà interamente elettrificata la ferrovia per Trapani via Milo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, migliorando così il collegamento tra i due aeroporti siciliani”.