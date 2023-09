Paola scompare e viene trovata morta: dramma ad Alcamo

È della 23enne Paola Cacciatore il corpo senza vita rinvenuto nel pomeriggio in un’abitazione di via Mazzini ad Alcamo, nel cuore del centro storico della cittadina in provincia di Trapani. La giovane era scomparsa da casa il giorno prima e i genitori ne avevano denunciato la sparizione al commissariato di polizia. Gli investigatori ipotizzano che si sia tolta la vita.

Secondo i primi rilievi sulla scena del ritrovamento, Paola Cacciatore potrebbe essersi suicidata ingerendo una sostanza letale. L’autopsia chiarirà le cause del decesso, ma tutti gli elementi fanno propendere per l’ipotesi di avvelenamento.

La ragazza aveva preso in affitto proprio quell’appartamento in via Mazzini il giorno della scomparsa. È stato il proprietario a fare la drammatica scoperta e a lanciare l’allarme. Quando gli agenti di polizia sono arrivati sul posto, per la giovane non c’era più nulla da fare.

Paola Cacciatore si era allontanata dall’abitazione dei genitori dicendo che sarebbe andata a trovare un’amica a Camporeale. Non vedendola rientrare in serata e non riuscendo a contattarla, i familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine per denunciarne la scomparsa. Hanno anche contattato l’amica che avrebbe dovuto incontrare, ma questa ha risposto di non averla vista quel giorno.

La tragica vicenda ha sconvolto la comunità di Alcamo, dove tutti conoscevano e apprezzavano Paola Cacciatore. I suoi coetanei la descrivono come una ragazza solare, sempre gentile e disponibile. Nessuno riesce a spiegarsi i motivi dietro un simile, drammatico gesto.

Le indagini proseguono per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza. Gli inquirenti stanno sentendo familiari, amici e conoscenti per raccogliere elementi utili alle indagini. L’intera comunità è scossa da quanto accaduto e si stringe attorno ai genitori di Paola, distrutti dal dolore per la tragica perdita della figlia.