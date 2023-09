Noemi, la pazzesca siciliana a Italia’s Got Talent che canta come Pavarotti (VIDEO)

Noemi Realforte è la nuova stella di Italia’s Got Talent. Una voce che lascia senza fiato. Così si può descrivere quella della giovanissima Noemi Realforte, 14enne siciliana che nell’ultima puntata di Italia’s Got Talent ha impressionato pubblico e giuria con la sua esibizione a dir poco spettacolare.

La nuova stella di Italia’s Got Talent

Originaria di Sancipirello, in provincia di Palermo, Noemi è salita sul palco del celebre talent show targato Disney+, proponendo una sua personalissima versione di “Nessun dorma”, l’aria dalla Turandot di Giacomo Puccini che anche il grande Pavarotti rese immortale. Un brano tutt’altro che semplice, che la giovane siciliana ha interpretato con una potenza vocale e una tecnica incredibili per la sua età. La giuria è rimasta letteralmente a bocca aperta: nessuno si aspettava che da una ragazzina potesse uscire una voce così limpida e possente.

Il Golden Buzzer di Mara Maionchi

Commossa e incredula anche Mara Maionchi, che di voci ne ha ascoltate tante nella sua carriera da discografica. Così, senza esitazione, ha premuto il Golden Buzzer regalando a Noemi l’accesso diretto alla fase finale di Italia’s Got Talent. Un premio più che meritato per la giovanissima cantante siciliana, che con la sua voce possente e intonata è riuscita a trasmettere fortissime emozioni. Il video della sua esibizione in poche ore è diventato virale sul web, collezionando migliaia di visualizzazioni e commenti entusiastici.

Un talento siciliano, verso la finale di Italia’s Got Talent

Noemi è l’ennesimo talento che emerge dalla vivace scena artistica siciliana e una futura promessa della musica italiana. La sua carriera è appena all’inizio, ma le premesse per un futuro luminoso ci sono tutte. Intanto, l’appuntamento è per la semifinale di Italia’s Got Talent dove sarà lei una delle protagoniste più attese. Una nuova stella è pronta a brillare nel firmamento canoro italiano. “Salutiamo davanti tutte le telecamere tutti coloro che ti dicevano che eri stonata?“, questo il commento di Elettra Lamborghini alla pazzesca esibizione della giovanissima siciliana.