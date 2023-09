Incidente sul lavoro in Sicilia, operaio precipita da ponteggio e muore

Un nuovo tragico incidente sul lavoro si è verificato ieri a Scala Torregrotta, in provincia di Messina, dove un operaio di 50 anni, M.T., ha perso la vita dopo essere precipitato da un ponteggio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione su una struttura situata in una proprietà privata nella zona confinante con Valdina, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto.

L’allarme è stato lanciato immediatamente ma, nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. L’impatto con il suolo dopo la caduta dall’alto ponteggio è stato devastante e l’uomo è morto sul colpo. Un incidente drammatico che ha scosso profondamente la comunità locale, dove la vittima era molto conosciuta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi necessari ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Sono in corso le indagini per verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste e la regolarità dell’attività lavorativa. Si dovrà appurare se il ponteggio fosse a norma e se l’operaio indossasse tutti i dispositivi di protezione individuale.

Purtroppo non è il primo incidente mortale di questo tipo che si verifica nel giro di pochi giorni. Lo scorso 3 settembre, infatti, a Sant’Elisabetta, in provincia di Agrigento, un altro operaio di 42 anni era deceduto dopo essere precipitato da un’impalcatura da un’altezza di sei metri durante dei lavori in via Aldo Moro. Anche in quel caso i soccorsi si erano rivelati inutili a causa dei traumi troppo gravi riportati nella caduta.

Due morti evitabili che devono far riflettere sulla necessità di una maggiore cultura della sicurezza nei cantieri e su una più rigorosa applicazione delle norme a tutela dei lavoratori. Le morti bianche, purtroppo, continuano a essere una piaga sociale nel nostro Paese, con una media di circa 3 vittime al giorno. Serve dunque un impegno concreto da parte di tutti per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose. L’incidente di Scala Torregrotta è l’ennesimo drammatico monito in tal senso.