Francesco Benigno dice no al Grande Fratello: mio figlio vale più della tv

Il palermitano Francesco Benigno rifiuta la partecipazione al Grande Fratello e dice: “Preferisco stare con mio figlio appena nato”. L’attore palermitano Francesco Benigno, noto per i film “Mery per sempre” e “Ragazzi fuori”, ha rifiutato di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip partito ieri sera su Canale 5. Il motivo? La nascita del figlio Giovanni Roderico Tiago, venuto alla luce lo scorso 23 agosto.

Francesco Benigno rifiuta il Grande Fratello Vip per stare con il figlio neonato

“Cari autori del GF, grazie per l’offerta ma rifiuto e mi godo mio figlio”, ha scritto Benigno in un post su Facebook, confermando di essere stato corteggiato dal programma. “Mi vogliono a tutti i costi”, ha aggiunto l’attore, che però ha preferito dedicarsi completamente al nuovo arrivato in famiglia, nato dall’unione con la moglie Valentina Magazzù.

La nascita del figlio Giovanni Roderico Tiago lo tiene lontano dalla tv

Pochi giorni prima del parto, Benigno aveva chiesto un parere ai follower, domandando se secondo loro avrebbe dovuto accettare o meno la proposta di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Alla fine ha prevalso l’istinto di neo-papà e l’attore palermitano, 49 anni, ha deciso di rifiutare quella che sarebbe stata la sua prima partecipazione ad un reality show.

Benigno critica il cast: “Non sono veri vip”

Deluso dal cast scelto per il GF Vip, Benigno ha poi criticato sui social la scelta di alcuni concorrenti, definendoli non propriamente “famosi”. Da Alex Schwazer a Grecia Colmenares, per l’attore siciliano i veri vip quest’anno brillano per assenza al Grande Fratello. “Ecco perché poi i giovani di oggi non credono più a nulla e si riducono come i fatti di cronaca ogni giorno ci raccontano”, ha aggiunto Benigno. “Bisogna tornare alla meritocrazia e offrire a loro ideali di altro spessore a cominciare dalla famiglia”.

La famiglia prima di tutto per l’attore siciliano

Parole che testimoniano la voglia dell’attore di dedicarsi solo ed esclusivamente al figlio appena nato, rifiutando le luci della ribalta televisiva. Chissà se in futuro Benigno cambierà idea e deciderà di partecipare al Grande Fratello Vip o all’Isola dei Famosi. Per ora preferisce vivere la gioia più grande per un genitore, quella di poter crescere il proprio bambino con tutto l’amore possibile.