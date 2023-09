Tragedia sul lavoro: autobotte della Forestale si ribalta, muore un’operaia

Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla statale 194, nel territorio di Monterosso Almo, in provincia di Ragusa. Un automezzo anticendio della Forestale, con a bordo una squadra di operai forestali impegnata nello spegnimento di un incendio nella zona, si è improvvisamente ribaltato per cause ancora da accertare. Nell’impatto una donna, operaia forestale di cui non sono state ancora rese note le generalità, ha perso la vita. Inutili i tempestivi soccorsi da parte degli operatori del 118, giunti sul posto dopo l’allarme: per la donna non c’è stato nulla da fare.

Lievemente ferito e sotto shock il collega che era alla guida del pesante automezzo al momento dell’incidente. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Ragusa che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si indaga sulle cause all’origine della tragedia: un malore del conducente, un ostacolo improvviso, un guasto meccanico? Sono tutte ipotesi premature finché gli inquirenti non avranno terminato gli accertamenti.

La notizia ha destato profondo cordoglio e sgomento in tutta la provincia iblea. La vittima era molto conosciuta e stimata per il suo impegno nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, una piaga che affligge ogni estate la Sicilia. Proprio nello svolgimento di questo delicato lavoro di tutela del territorio ha trovato la morte.

«Apprendo con grande dolore la notizia della morte dell’operaia della squadra antincendio della Forestale, rimasta coinvolta, nel Ragusano, nell’incidente dell’autobotte sulla quale viaggiava al rientro dal servizio. Una tragedia che colpisce ancora una volta, purtroppo, coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell’ambiente. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi va il mio personale cordoglio, quello del governo regionale e di tutta la comunità siciliana. Agli altri operai feriti vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.