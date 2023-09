Quaterna da favola in Sicilia: vinti quasi 130.000 euro al Lotto

La Sicilia protagonista fortunata delle estrazioni del Lotto nel weekend appena trascorso. Nello specifico, a Trapani è stata centrata una quaterna davvero da favola, del valore di 129.500 euro. Un colpo di fortuna pazzesco per il giocatore che, con una puntata di soli 5 euro sulla ruota Nazionale, ha indovinato la combinazione 22-77-82-84.

Quaterna da favola centrata a Trapani, vinti 129.500 euro

Una vincita straordinaria, una di quelle che può cambiare la vita. Chissà se il vincitore anonimo era un frequentatore abituale della ricevitoria oppure ha deciso di tentare la sorte solo per caso. Sta di fatto che questa quaterna passerà alla storia delle vincite memorabili in Sicilia al gioco del Lotto.

Ma non è finita qui, perché l’Isola si conferma terra fortunata per gli appassionati della lotteria più amata dagli italiani. Sempre nell’ultimo concorso, a Palermo è stato realizzato un ambetto sulla ruota di Venezia del valore di 12.500 euro. Mica male, per chi ha osato e sfidato la dea bendata.

La Sicilia continua dunque a portare bene ai giocatori. Lo testimonia anche l’estrazione del 10eLotto di sabato sera, che ha premiato la provincia di Messina con un 6 da 15.000 euro a Brolo e la provincia di Siracusa con 6.000 euro vinti con una puntata di soli 4 euro.

Oltre 160.000 euro di vincite complessive nel weekend

Insomma, un fine settimana d’oro per gli amanti del gioco in Sicilia, che porta a casa vincite complessive per oltre 160.000 euro. La ruota di Palermo e la ruota Nazionale hanno evidentemente un feeling speciale con l’isola, che ancora una volta si conferma terra privilegiata dalla buona sorte. Chissà se la scia positiva continuerà nei prossimi concorsi, regalando altri colpi gobbi ai giocatori siciliani. Intanto c’è chi festeggia la super quaterna, una di quelle vincite che fanno sognare ogni scommettitore.