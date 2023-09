Notte di vendetta per gelosia: ex dà alle fiamme l’auto del “rivale in amore”

Notte di follia e vendetta a Biancavilla, in provincia di Catania, dove un commerciante 37enne ha dato fuoco all’auto del presunto nuovo compagno della ex moglie. Un gesto choc compiuto nel cuore della notte che ha sconvolto l’intera comunità.

Secondo quanto ricostruito, la ex moglie dell’uomo gli aveva confidato di nutrire interesse per un altro uomo del paese. Apprendere questa notizia deve aver fatto perdere la testa al 37enne, accecato dalla gelosia e desideroso di rivalsa. Così, armato di tanica di benzina, si è recato sotto l’abitazione del “rivale in amore” e ha cosparso la sua auto di liquido infiammabile, per poi appiccare le fiamme. In pochi minuti il veicolo è andato completamente distrutto tra le fiamme.

UN GESTO PLATEALE E SCONSIDERATO, NELLA NOTTE, PER COLPIRE IL “NEMICO”.

L’uomo, però, non aveva fatto i conti con le telecamere di sicurezza della zona che lo hanno ripreso durante l’insano gesto. I carabinieri, analizzando i filmati, sono risaliti in breve tempo al piromane, persona molto conosciuta in paese per la sua attività commerciale.

IL 37ENNE ERA ACECATO DALLA GELOSIA E HA PENSATO BENE DI FARSI “GIUSTIZIA” DA SOLO CON IL FUOCO. I CARABINIERI HANNO FACILMENTE RISOLTO IL CASO GRAZIE ALLE TELECAMERE.

Ora il commerciante è stato denunciato per incendio doloso e dovrà affrontare un processo, oltre ad aver perso la compagna. Una vendetta fine a se stessa che gli costerà cara.