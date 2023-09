Meteo Sicilia: nuova ondata di caldo settembrina

Una nuova e intensa ondata di caldo è in arrivo sulla Sicilia per il prossimo weekend, con temperature che potrebbero raggiungere picchi di oltre 35°C nelle aree interne dell’isola. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di livello arancione per rischio incendi e ondate di calore, in particolare per le giornate di domenica e lunedì nella città di Palermo.

Secondo le previsioni, l’anticiclone proveniente dall’Europa centrale si espanderà sul Mediterraneo portando stabilità atmosferica ma anche valori termici elevati, superiori alle medie stagionali di 4-6°C. Già da sabato le temperature massime oscilleranno intorno ai 30-32°C su tutta la Sicilia, ma sarà domenica che si raggiungerà l’apice del caldo.

Nel palermitano sono attesi picchi, specie nelle zone interne e pianeggianti, con sensazione di afa accentuata dai bassi livelli di umidità. Farà caldo anche di notte, con minime intorno ai 22-23°C. Lunedì il caldo sarà ancora intenso prima di una leggera flessione da martedì.

La combinazione di alte temperature, venti moderati e vegetazione secca aumenta il rischio incendi, da qui l’allerta della Protezione Civile.

La situazione non cambierà nei prossimi giorni, quando l’anticiclone garantirà tempo stabile e clima quasi estivo in tutta la Sicilia con massime diffusamente oltre i 30°C. Solo nella seconda metà della settimana l’arrivo di una perturbazione potrebbe portare qualche temporale a partire dalle regioni settentrionali.