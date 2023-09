Dramma in centro a Palermo, cavallo delle carrozze ha malore e si accascia (VIDEO

Palermo – Attimi di paura questa mattina a Palermo, nei pressi di piazza Quattro Canti: un cavallo che trainava una carrozza ha avuto un improvviso malore accasciandosi sull’asfalto. A documentare la scena, ripresa in un video poi diffuso via social dall’animalista Enrico Rizzi, una passante che ha assistito alla drammatica scena.

Malore improvviso per il povero animale nei pressi di piazza Quattro Canti

Nelle immagini si vedono il povero animale riverso a terra, mentre alcuni presenti, fra cui vetturini, tentano di liberarlo tagliando le briglie. Non sono ancora note le condizioni del cavallo, che potrebbe aver subito traumi o ferite in seguito alla caduta.

Stando a quanto raccontato, quando la donna ha iniziato a filmare l’accaduto è stata aggredita verbalmente da alcuni presenti, tanto da essere costretta a rifugiarsi in un negozio lì vicino. Una reazione inconsulta che ha suscitato la dura replica dell’animalista Rizzi. “L’ennesimo cavallo crollato a Palermo davanti a tutti. Il Prefetto, il Sindaco e il Questore si dimettano subito. Questa è una vergogna assoluta” ha tuonato Rizzi via social, chiedendo un immediato intervento delle istituzioni.

L’episodio riaccende i riflettori sulla discussa questione delle carrozze trainate da cavalli nel centro città, al centro da tempo di un duro scontro tra animalisti e vetturini. A luglio una nuova ordinanza del sindaco Lagalla ha imposto regole più rigide, come il divieto con temperature sopra i 37°C, ma secondo molti sono insufficienti a tutelare il benessere degli animali.

Questo nuovo malore di un cavallo in pieno centro è l’ennesimo campanello d’allarme su una situazione che, per gli animalisti, non è più tollerabile. Urgono controlli rigorosi e soluzioni definitive per evitare che si ripetano simili scene strazianti.