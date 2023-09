Auto travolge e uccide un ragazzo: dramma a Palermo

Palermo – Tragedia nella notte a Palermo, dove un uomo di 35 anni, Hasan Ruhel, è morto investito da un’auto in via Messina Marine. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 nei pressi del bar Josè, non lontano dall’ospedale Buccheri La Ferla. La vittima si trovava in bicicletta quando è stata travolta da una Fiat 500 guidata da un ragazzo di 24 anni, probabilmente diretto al lavoro.

Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 giunto tempestivamente sul posto. Per il ciclista di 35 anni non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con l’utilitaria. Sulla dinamica dell’incidente mortale stanno cercando di fare luce gli agenti della polizia municipale di Palermo, intervenuti per i rilievi.

Dai primi accertamenti pare che la vittima, di origine straniera, si trovasse proprio in sella alla sua bicicletta quando è stato centrato dalla Fiat 500. L’automobilista, forse anche a causa del buio e della scarsa illuminazione, non si sarebbe accorto del ciclista e lo avrebbe travolto in pieno.

L’impatto è stato molto violento e il 35enne è stato scaraventato sull’asfalto, morendo sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, giunti a sirene spiegate ma ormai troppo tardi per salvargli la vita.

Sul posto, oltre all’ambulanza, è intervenuto anche il medico legale per l’ispezione cadaverica. La salma è stata affidata alle onoranze funebri in attesa di stabilire dove celebrare il funerale, dal momento che pare la vittima non avesse parenti a Palermo.

Il giovane di 24 anni alla guida della Fiat 500 è stato sottoposto ai test per alcol e droga ed è risultato negativo. Tuttavia rischia ora di finire sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Una tragica fatalità che ha stroncato la vita del ciclista 35enne.

L’ennesimo incidente mortale sulle strade di Palermo, una vera e propria strage che non sembra arrestarsi. Solo pochi giorni fa un altro drammatico sinistro in viale Regione Siciliana aveva causato un morto e diversi feriti. Le forze dell’ordine rinnovano l’appello a guidare con prudenza e rispettare le regole del codice della strada per evitare ulteriori tragedie.