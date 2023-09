La magia della Sicilia torna in tv con “Viaggio in Sicilia”: quando andrà in onda

La magia della Sicilia torna protagonista in tv con “Viaggio in Sicilia“, il nuovo programma targato Rai che ci condurrà alla scoperta dei luoghi, dei sapori e della cultura di questa meravigliosa isola. Quattro puntate ricche di fascino, bellezza e tradizione.

La Sicilia torna protagonista in tv, Simonetta Agnello Hornby guida d’eccezione

Ad accompagnare i telespettatori in questo affascinante itinerario sarà Simonetta Agnello Hornby, scrittrice di origine siciliana, che guiderà il pubblico in un percorso tra storia, letteratura, arte ed enogastronomia. L’obiettivo è svelare tutte le mille sfaccettature di questa terra così ricca e complessa.

Riprese ad Agrigento e Porto Empedocle

La troupe in questi giorni è impegnata nelle riprese tra Agrigento e Porto Empedocle, cuore pulsante della cultura isolana. Teatri naturali perfetti per raccontare la Sicilia più autentica, tra scorci suggestivi, bellezze architettoniche, scrittori illustri e piatti tipici. Una puntata del programma sarà interamente dedicata ad Agrigento e ai luoghi che hanno ispirato due giganti della letteratura come Luigi Pirandello e Andrea Camilleri. Dalla miniera di Ciavolotta al Monastero di Santo Spirito, passando per piazza Pirandello: la macchina da presa catturerà ogni angolo, ogni particolare.

Da Porto Empedocle alla Valle dei Templi

Spazio poi a Porto Empedocle, altro set eccezionale: qui verranno mostrati la via Roma, l’area del porto e la casa di Andrea Camilleri, dove la conduttrice incontrerà Arianna Mortelliti, nipote del famoso scrittore. Le riprese continueranno anche in altre zone dell’isola, per concludersi il 10 settembre nella splendida Valle dei Templi.

Massimo Fenati co-conduttore d’eccezione

Ad accompagnare Simonetta Agnello Hornby ci sarà l’amico fumettista Massimo Fenati, che con il suo sguardo genuino ed entusiasta saprà trasmettere tutta la bellezza di questa terra antica e affascinante. Attraverso i suoi occhi scopriremo scorci inediti e dettagli unici.

Obiettivo: riscoprire la Sicilia

“Viaggio in Sicilia” andrà in onda all’inizio del 2024 su Rai 3, per un totale di 4 puntate ricche di emozioni e scoperte. Un vero e proprio giro d’Italia alla ricerca delle radici più profonde della cultura isolana.

La produzione è a cura di Pesci Combattenti per Rai Cultura. Un progetto ambizioso che ridarà centralità a una regione ricca di tesori, puntando i riflettori sulle sue mille risorse, spesso ancora poco conosciute. Un viaggio alla riscoperta della Sicilia, tra paesaggi mozzafiato e autenticità.