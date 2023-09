Sale sul ponte e spara un colpo di fucile, tragico suicidio in Sicilia

Tragedia questo pomeriggio ad Alcamo, in provincia di Trapani. Un uomo di circa 50 anni si è arrampicato su un ponte nei pressi del centro abitato e si è sparato un colpo di fucile, cadendo nel vuoto.

I fatti si sono svolti intorno alle 16 di oggi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire i motivi che lo hanno spinto al terribile gesto. Sconcerto e sgomento tra gli abitanti di Alcamo per l’accaduto.