Perché investire in MES?

Nelle aziende piccole e grandi, un buon sistema di esecuzione della produzione è indispensabile. Si tratta di una soluzione informatica combinata con elementi di automazione e il suo compito principale è quello di monitorare e automatizzare i processi. Il MES (Manufacturing Execution System) raccoglie ed elabora continuamente informazioni sulla produzione. Ciò consente di conoscere dati quali lo stato dei processi e di influenzarne la qualità. È importante notare che l’analisi dettagliata delle informazioni raccolte viene effettuata in tempo reale e gli utenti possono scegliere, ad esempio, di generare rapporti automatici e reagire immediatamente a qualsiasi fenomeno indesiderato come tempi di inattività non pianificati, guasti o cali di produttività.

Come funziona il sistema di adempimento della produzione?

I sistemi MES forniti da ANT Solutions, ad esempio, sono una soluzione completa che si adatta alle esigenze individuali. Ciò consente, ad esempio, di tracciare i flussi di prodotti e di eseguire in modo efficiente gli ordini di produzione. In questo caso, è essenziale raccogliere informazioni, analizzarle e riportare i risultati. I sistemi di esecuzione della produzione forniscono la base per eliminare gli sprechi e utilizzare efficacemente tutte le risorse e le capacità disponibili. I rapporti pronti per l’uso sono di grande supporto nei processi decisionali e l’uso sapiente delle informazioni raccolte migliora l’efficienza del lavoro e snellisce le attività di flusso dei prodotti. Il MES funziona anche con altri sistemi di visualizzazione utilizzati in molte aziende.

MES (Manufacturing Execution System) nell’automazione della produzione

I moderni metodi di gestione della produzione sono una serie di processi essenziali per la gestione di diversi tipi di aziende. Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, è possibile generare maggiori profitti, snellire i processi produttivi e ottenere una migliore qualità dei prodotti. Ciò è particolarmente importante nelle operazioni di breve durata e altamente personalizzate.

Il vantaggio più importante: l’analisi dettagliata delle informazioni raccolte.

Un sistema di gestione della produzione è una delle soluzioni informatiche che funzionano bene per gestire i vari processi che si svolgono in un’azienda. Non sorprende quindi che il numero di entità che utilizzano sistemi di classe MES cresca di anno in anno. I loro principali vantaggi sono la mobilità e la connettività, ottenute grazie a sensori, localizzazione e dispositivi moderni che raccolgono informazioni. Queste vengono poi analizzate nel cloud, condivise e collegate agli ordini di produzione. In questo modo è possibile integrare tutte le attività, ovvero i sistemi MES, i controllori, le apparecchiature automatizzate e le soluzioni aziendali, ad esempio l’ERP.